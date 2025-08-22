【車送迎、断ったら炎上！？】サッカー試合は車で？都会育ちだし免許ない！＜第11話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第11話 車に乗れなきゃ習うなってこと？【スズネの気持ち】
【編集部コメント】
レイナくんがサッカーで輝くことがスズネさんの喜びであり、希望であり、そして心の支え。スズネさんは、保護者としてサッカーを支える活動に、どんどんのめり込んでいきました。それゆえに、交通アクセスが悪い場所での練習が多くて、何とも歯がゆかったそうです。「こういうことは持ちつ持たれつだよね」と、他のパパやママの車で送迎してもらっていたスズネさん。ですが一方的に乗せてもらう立場は……はたして「持ちつ持たれつ」なのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
【編集部コメント】
レイナくんがサッカーで輝くことがスズネさんの喜びであり、希望であり、そして心の支え。スズネさんは、保護者としてサッカーを支える活動に、どんどんのめり込んでいきました。それゆえに、交通アクセスが悪い場所での練習が多くて、何とも歯がゆかったそうです。「こういうことは持ちつ持たれつだよね」と、他のパパやママの車で送迎してもらっていたスズネさん。ですが一方的に乗せてもらう立場は……はたして「持ちつ持たれつ」なのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか