日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が２０日に放送され、上田晋也がＭＣを務めた。

この日のテーマは「猛暑に背筋が寒くなる ちょっと怖い話で涼む夜」。タレント・眞鍋かをりは、心霊番組で遭遇した出来事を振り返った。

眞鍋は「昔、行った心霊スポットロケみたいのので。私は全然。怖いけど何にも感じないんで。怖いと思いながら。一緒に行ってた女性タレントさんが『私、すごい憑きやすいんです…』みたいな話をしていて。突然、トンネルの途中で号泣しはじめたんですよ」と回想。

「（女性タレントが）『わー』って泣いて。すごいパニック状態になってて。霊媒師に（体を）どん！バンバンみたいな。で、正気を取り戻して。『私どうなってました？』みたいな。ぐったりしてたんですけど…」と明かした。

真鍋は「ロケバスに戻ったら。その女性タレントさんが携帯で彼氏らしき相手に『ロケやっと終わったよー。めっちゃ押したんだけど』って送ってて。こいつビジネスでやってんな！と思って。そいつが怖かった。ビジネス憑依」と述懐。上田は「そいつ、怖いな！」と爆笑していた。