八村塁選手 中高生に熱血指導
富山市出身でアメリカのプロバスケットボール＝NBAロサンゼルス・レイカーズで活躍する八村塁選手。
おとといまでの3日間愛知県で自ら中高生に指導するワークショップを開きました。その活動を振り返ります。
八村塁選手
「子供達が自分の夢、NBAだろうがなんだろうがきっかけ、自信になれるようなキャンプになってほしいと企画した」
NBAで活躍する八村選手が経験や考え方を子供たちに伝え、日本から世界の舞台で活躍できる選手を育てたいと開催した今回のイベント。
国の内外から3314人の中高生が応募し153人が参加しました。
会場は先月愛知県にオープンしたアジア最大級のIGアリーナです。
「こういうアリーナでやるっていうのはこの年齢の子供たちにとってはあまり普通のことではないのでこういう経験をすることでNBAに最も近い再現とか登場とか全部含めてNBAだと思ってる」
八村選手は参加した子供たちに真剣な表情で、直接声をかけながら熱く指導していました。
3日間を終えた八村選手は。
八村塁選手
「みんな子供たちが夢を目指してバスケだけではなく。大人の方も僕のこういう取り組みを見て元気付けられるきっかけというかモチベーションになってくれたらいいなと思ってやってます」
今後のキャリアについては。
八村塁選手
「やっぱり日本でもやりたいんで。まずNBAでしっかりやって優勝目指してできる限りやってからまた日本に戻ってプレーしたい。どれぐらいかかるかわかりませんが待っててください」
今回のイベントでも世界最高峰の華麗な技術を披露した八村選手。
日本でのプレーも考えているという発言を受け、会場からはこんな質問も。
会場のファン
「今後日本代表で活躍する八村選手をファンは期待してもいいんでしょうか」
八村塁選手
「もちろんです」
今回のワークショップには八村選手の母校、富山市の奥田中学校から男子6人、女子2人の合わせて8人が参加しました。
このうち中学3年の井川瑛心選手と鷹休咲紀選手が選抜され、最終日のスペシャルマッチに出場。
1万人を超える観客の中で井川選手は守備で奮闘しました。
富山のバスケファンだけでなく全国のファンがうらやむ貴重な経験となり、今後の活躍にも弾みがつきそうです。
八村塁選手
「僕も日本の皆さんにとってもモチベーションになれるようなそんなキャンプにしていきたい。これは本当にただの1号です。どんどんやっていこうと思っているので、またみなさんよろしくお願いします」