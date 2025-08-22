8月も後半ですが皆さんはこの夏どんな思い出を作りましたか？旅行に帰省…まちの人に「夏休みのベストショット」を聞いてきました。



長岡市で出会ったこちらの女性。「夏休みのベストショット」はやっぱり…



〈長岡市から〉

「長岡花火です。ことしは2日目が特によくてとてもきれいで感動しました」



旅行先で撮ったベストショットは…



「サンリオピューロランドに行ってきて一緒にキャラクターと写真が撮れたので良かった。子どもたちにいっぱい思い出作ってあげられればと」





ことしの春に8人目の孫が生まれたという女性の「ベストショット」は…



〈まちの人〉

「娘が小さい時、取っておいた服をたまたま今回見つけまして。生まれた孫がちょうど着られる年だったので着せてみました。懐かしい娘の生まれたころのことを思い出したり」



家族の大切な思い出を刻みました。





一方、お盆で帰省してきた子どもたちの「ベストショット」は…



〈兵庫から村上に帰省〉

「海で泳いだり、川遊びしたり温泉行ったり。温泉でかき氷食べた」

「自分で作ったんじゃなくて店の人が作ってそれで食べた」



〈徳島県から新潟市へ帰省〉

「公園でやってるお神輿に参加しました。大きい声は出せたと思います」



〈佐渡に〉

「佐渡まで。3年ぶりぐらい」

「アイスのおもちゃで遊んだ。砂金とりした」

「観光客の方もたくさんいて久しぶりだったんでその多さにびっくりしました」





こちらは自由研究教室に来ていた小学生たち。



〈小学生〉

「自由研究の段ボールで機織り機作った。YouTubeみて作りました」



5年生と1年生のきょうだいの「ベストショット」はいま話題のあの場所で！



「7月に大阪万博に行ったんですよ。（パビリオンは）アメリカとクウェートがすごいよかったです。いろんな思い出も作れましたしいい夏休みだったなと」



〈小学生〉

「小千谷のひまわり畑に行ってとっても綺麗だったからそれが思い出に残っています。ひまわりが3000本以上とかめっちゃありました。とりあえず夏休みは終わってほしくないです！」



写真に刻んだこの夏のハイライト。みなさんはどんな「ベストショット」を残しましたか？

