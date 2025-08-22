ポンツクピーヤ、3カ月連続デジタルシングルリリース決定
スリーピースポップロックバンドのポンツクピーヤが、3カ月連続でのデジタルシングルリリースを発表した。
第1弾となる新曲『それだけ』は、9月3日(水)より各種音楽サービスにて配信がスタートし、今回の発表と同時にジャケット写真も公開された。「それだけ」は、夏の終わりにふさわしいミディアムテンポの楽曲。落ち着いたリズムの中に切なさを漂わせ、聴く人の心を優しく包み込むようなサウンドが特徴で、男性目線の恋愛が描かれている。
さらに3カ月連続配信の第2弾は10月リリース『センチメンタル・ジャーニー』、第3弾は11月リリース『らふらぶ!』となっている。
＜リリース情報＞
ポンツクピーヤ
Digital Single 『それだけ』
2025年9月3日（水）リリース
HP https://www.pontsukupiya.com
