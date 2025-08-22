TWICE モモ、赤髪にイメチェン！ 美スタイル際立つキャミ姿に「可愛すぎる」「えぐい〜」
TWICEのMOMO（モモ）が、8月22日（金）に自身のInstagramを更新。赤髪ショートにイメージチェンジした姿をアップしており、「可愛すぎる」「えぐい〜」「似合いすぎる」とファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】スタイル良すぎ 美スタイル際立つモモの姿（10枚）
■忙しいスケジュールの中でも美しい
中国・マカオのギャラクシー・アリーナで本日開催される「2025 TME live International Music Awards」に参加するため、8月21日に韓国を出国したTWICE。
モモは空港に、レオパード柄のキャミソールが印象的なパンツルックに、赤いバッグと、ベージュのハンチング姿で登場。
加えて赤髪ショートのヘアスタイルに変わっており、「赤髪ショートまじで可愛い」「ももりん赤髪じゃん！！」「赤髪ショートで神」などとイメージチェンジが話題になっていた。
今回モモがアップしたのは、その時と同じコーディネートで、リラックスした様子の写真。美しいデコルテや引き締まった二の腕が目を引く、スタイルの良さが際立つコーディネートだ。
これにはファンから「可愛すぎる」「えぐい〜」「似合いすぎる」「このファションNICE」と称賛の声が寄せられている。
ちなみにTWICEは、「2025 TME live International Music Awards」の翌日の8月23日（土）から2日間、愛知のバンテリンドーム ナゴヤで公演を予定している。
引用：「MOMO」Instagram（＠momo）
