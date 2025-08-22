デリケートゾーンをはじめした、女性の心身の悩みに応えるフェムケア。ここ数年で認知度が高まり、関連商品も増加しています。ここでは、女性のためのケアブランドを展開する森田敦子さんに「おすすめのケア用品」を伺いました。また、ESSE読者が愛用するフェムケアもご紹介します。

近年注目を集めるフェムケア用品

フェムケアとはデリケートゾーンをはじめとした女性の心身をケアするサービスや商品のことで、取り入れる人が増えています。

植物療法士で、女性のためのケアブランドを運営する森田敦子さんは、「女性はエストロゲンが減少して膣の萎縮が始まると、特有の悩みが出やすくなります。骨盤底筋を鍛えるトレーニングを取り入れてみたり、専用オイルで痛みやかゆみを防止したり、できることからでいいので、早めにケアを始めてみるといいですよ」と語ります。おすすめのケア用品は？

「まず試してほしいのはデリケートゾーン専用のソープ。ボディソープでは落ちない特有の汚れやにおいを落とせるうえ、乾燥も防いでくれます。黒ずみやシワが気になる人には、ホワイトニング効果のある専用ジェルやクリームがおすすめ。自分に合ったものを選んでみてください」（森田さん）

ESSE読者のおすすめ！フェムケア用品3つ

「自宅で手軽によもぎ蒸し体験ができる商品。体の芯からぽかぽかになって冷え対策にもおすすめ！」（yさん）

「洗練されたデザインで、使い心地もしっとりなめらか。お気に入りのクリームです」（sさん）

「乾燥しがちなVIOには、専用の美容液を使ってうるおいケア」（cさん）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください