¥¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¤Îà»Ò¥¶¥á¸ìá¤Ë²Öß·¹áºÚ¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¤Ç¤¹¡×
¡¡£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡¡¤È¤«¤¤¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¡×¸ø³«½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÛ¿®¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ß¯¤á¤°¤ß¡¢µ×ÌîÈþºé¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹âÌîÞ«¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤¹ÆÈÆÃ¤Ê¸À¸ì¡Ö»Ò¥¶¥á¸ì¡×¤ËÃËÀ¿Ø¤¬Ä©Àï¡£¤ï¤ìÀè¤Ë¤ÈµÜÅÄ¤¬ÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢²Öß·¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£µÜÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜÅÄ¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤ª·»¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ÊÌò¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬£±ÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢µÜÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ºîÉÊ¡£¤ªÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¤´²ÈÂ²¡¢Îø¿Í¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿²ó¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÆ±ºî¤Î¼çÂê²Î¡Ö£×£è£å£ò£å¡¡£ù£ï£õ¡¡£ã£ï£í£å¡¡£æ£ò£ï£í¡×¤ò²Î¤¦²Î¼ê¤Î¥í¥¶¥ê¡¼¥Ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¸²Î¾§¤·¤¿¡£