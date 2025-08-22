「timelesz」菊池風磨（30）が21日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（深夜0・15）に出演。同番組の企画に母親がドハマりしたことを明かした。

今回はお笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之ら既婚者芸人が独身の菊池に結婚の素晴らしさを説く企画を実施。同企画は2回目で、冒頭にMCのシソンヌ・長谷川忍が「どうですか?前回受けて。その後、結婚願望が非常に高まったんじゃないですか?」と確認した。

これに菊池が「いや…高まっ…」と答えようとしたが、長谷川は「そうでしょう。そうでしょう」とさえぎって笑いを誘った。菊池は苦笑いしながら「いや…ちょっと後退したまであるというか」と、前回のタイムマシーン3号・関太らの結婚生活の話を聞いて結婚願望が薄れたことを告白した。

「この企画2回目大丈夫なのかなとは思ってます」と不安を口にするなど乗り気ではない様子の菊池だが「ただ、あの…この企画なんですけど、うちのお袋にめちゃくちゃハマりまして」と明かして笑わせた。

さらに母親から「TVerのURLくっつけて送ってきたんですよ」と連絡が来たことを振り返り、長谷川と進行役の同局の松村未央アナウンサーは笑みを浮かべた。