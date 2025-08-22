お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（53)が21日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に生出演。先日タクシーに乗った時の驚きの偶然を明かした。

矢部は「この間、タクシーに呼んだんですよ。プライベートで、自分で呼んで。早いからね。やっぱ便利になって」と話し始めた。時間になってタクシーが着いたために「あ、タイミングいいわ」と思い、「矢部です」と名乗って乗車したところ、運転手が「うわあっ！」と驚きの声を上げたよいう。

矢部が「えっ!?間違えました?」と聞くと「いやいや、どうぞ乗ってください」と言われたものの気になり「“どうしたんですか？”って言ったら、“矢部さんですよね”って。“あの…前のお客さんが松本さんだったんです”って言って。“うわあ、なんだ今日は!”」と、まさかの偶然に驚きの声を上げていたと明かした。

矢部が「連続やったから」と笑うと、岡村は「そうか、でも松本さんもあれや、タクシー乗んねや」と言い、矢部も「多分、自分で呼んではるよね。それ聞いて、まあ、たまたま近場におったんやろうけど“いろいろ、動いてはんねやろな”っていうね」と、11月1日から開始するお笑いコンビ「ダウンタウン」によるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」に関してすでに準備しているのではないか、と語った。