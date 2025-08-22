現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が22日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。監督の立場から感じた球場の「好き嫌い」について語った。

好きな球場の筆頭は中日の本拠、ナゴヤドームだ。落合氏は「ナゴヤドームの戦い方がある。よっぽどのことがない限りホームランを打たれない。投手はのびのび投げられる。ゲームプランを立てやすい。最少失点でいく戦い方をすればいい」と説明した。

そしてビジターチームを含め、投手から好評だったのはブルペンとグラウンドでマウンドの造りがまったく同じだったこと。「よそに行くと、ブルペンと（グラウンドで）マウンドの造りがまるで違っているという。ほとんどの球場がそうだと言う。でもナゴヤドームだけは一緒だって」。ブルペンの感覚のままグラウンドで力を発揮できたという。

落合監督からの要望で右左翼線にあるフェア、ファウルを区切るポールを高く伸ばした。「ポールの上を通過した打球で、ホームランか、ファウルかモメてね。だったら巻いたか、巻いていないか分かるようにポールを上まで伸ばせばいいじゃないかって。球場に頼んだら、すぐにやってくれた」。同様にバックスクリーンの手前部分、ホームランかどうかを判断しやすくするようネットを張ることを提案。こちらも、すぐに実行された。落合氏は「現場の声を採り入れてくれた数少ない球場」と大いに感謝した。