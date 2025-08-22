お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が21日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に生出演。11月1日から開始するお笑いコンビ「ダウンタウン」によるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について言及した。

番組の冒頭で岡村は「多分、皆さん目にしたと思うんですけども、ダウンタウンさんのチャンネルができる」と話し始め「我々のところにも、そんな情報がたくさん入ってくることもないので。でも、松本さんが見れるのは、この配信からの可能性が非常に高いということでしょうね」と語った。

また「11月1日から配信するということは、もう何かしら撮影している可能性が高いですよね、多分。どういう形になるのかわからへんけど、配信するものがないとダメってなると、極秘に何かしら撮影してる可能性もあると思いますし」と語った。

さらに「これは、本当に凄いチャンネルになっていったら、本当、バラエティーが普通にテレビでやらなくてもいいじゃないか、ということになっていく可能性も非常に高い。どうなるのかっていう、このチャンネル自体が」と、今後のテレビ業界や放送に与える影響の大きさも想像。

「分からないですよ」と前置きしながらも、「例えば今やってない『IPPONグランプリ』とか、そして年末の『笑ってはいけない』とか。ああいうのを、もしかしたらこっちのプラットフォームからやる可能性もあるじゃないですか」と語った。