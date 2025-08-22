現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が22日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。監督の立場から感じた球場の「好き嫌い」について語った。

「嫌い」として挙げたのは神宮球場だ。「選手が嫌がる。あそこに行くと、変なケガが出ると言うのかな。ピッチャーがボロボロになってしまう。だから、神宮ではほとんど勝っていない」。指揮官として苦い思い出ばかりのようだ。

落合氏が指摘した理由の1つは「ベンチから見ていると、マウンドの高さとキャッチャーが（構えて）いる高さがだいたい同じなんだよ。（目の）錯覚だと思うけど」。マウンドとホームベース付近には高低差を設けている。それが神宮では高低差を感じにくいため、投手は苦労した様子だったという。ただ、上から投げるタイプでなければそれほどマイナス要素にならないようで「神宮でサイドハンドや下手投げがそこそこ投げられるというのは傾斜がない（ように見える）からだと思う」と分析した。

また、投手が嫌がる理由の1つはグラウンド内に設けられたブルペン構造にもあった。「ブルペンで投げるピッチャーは嫌がっていた。特に岩瀬（仁紀）なんて“本当に嫌だ”と言ってたもん。（ファンから）見られている、いろんなことを言われている。（出番へ向けて集中力を高めたいのに）自分の世界へ入り込めないということかな」と説明した。

そして森野将彦、井端弘和らの負傷も苦い記憶としてあるという。

さらに試合終了後、グラウンドから引き揚げる際はファンの近くを通らなければならない構造だ。「（ファンから）やいの、やいの言われっぱなしだもん。あそこで監督がヤジにキレてケンカするって場面が多いでしょ。オレは1回もないけど」。試合以外にも気を配らなければいけない状況だった。