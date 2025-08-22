【絶景中継】八ヶ岳山麓に巨大花畑 休耕地を観光スポットに！農業大学校の取り組み10ヘクタールに100万株の花「世界に誇れる花畑に」長野・原村
標高1300メートルに位置する八ヶ岳山麓の学校から中継です。10年間休耕地だった場所が観光スポットに姿を変えています。
この時間、だんだんと陽が沈み空は青空からオレンジ色へと変わってきました。この空の下に広がる絶景をご覧いただきます。
遮るものが何一つない巨大な花畑です。
いまの時季は真っ赤なサルビアが見ごろで絨毯のように見える圧巻の景色ですよね。
花畑の広さは、およそ10ヘクタールサッカー場に例えると14面分の広さがあります。そこに合わせて100万株の花が植えられています。
実はこの場所、去年までは、こんな姿でした。去年4月に撮影された写真。枯れ草が一面に広がっています。ここは、休耕地で10年間使われていない場所でした。
去年9月から整備をはじめて冬にはこのようにまっさらな土地に整備されそこから苗を植え花を咲かせて・・・現在の広大な花畑になりました。いま真っ赤なサルビアが見頃を迎え訪れた人を楽しませています。今年は、どんな花がどう咲くかという実験的なオープンでこれからどんどん整備が進んでいく予定です。
八ヶ岳農業大学校の広報・土井香奈さんにお越しいただきました。
Q1.広大な花畑はどのように進化していくのでしょうか？
Q2.この時季はお花と一緒に楽しめるものがあるんですよね？
八ヶ岳農業大学校の広報・土井香奈さん
この時季はトウモロコシが最高。生で食べられて甘さはまるでメロンです！どうぞ。
プレオープンは９月28日までで入場は無料です。