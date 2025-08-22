秋田朝日放送

全国に秋田米をＰＲする今年のミスあきたこまちが決まり委嘱状が交付されました。

市女笠に平安時代の旅装束姿で登場したのは３８代目のミスあきたこまちです。能代市出身の大学生・内藤蓮さん（２１）など３人が選ばれました。ミスあきたこまちは、これまで７人で活動してきましたが、コロナ禍以降店頭での活動が制約されることもあり、今年は３人になりました。式ではＪＡ全農あきたの小松忠彦会長から委嘱状が手渡され、２０２５年産のあきたこまち２０キロの目録が贈られました。

【小松忠彦会長】

「誕生から４１年目を迎える今年、あきたこまちＲという新たな種子に更新して、あきたこまちは新たなスタートを切る。大きな責任を持っての宣伝になるかと思うが、みなさんと一緒になって我々も汗をかいていきたい。」

また、３人を代表して秋田市の高橋朋愛さん（２４）が「秋田米の魅力と生産者の思いを全国の消費者へお届けするとともに、ミスあきたこまちの活動を通じて成長できるよう頑張りたい。」と抱負を述べました。今年は猛暑による生育への影響や、コメの価格高騰が続き消費者のコメ離れも懸念されるなか、秋田米の販売促進にどう取り組むかが課題です。３人の任期は１年間で、県内外のイベントで秋田米のＰＲ活動を行います。