マガジン問題作、異例の重版で編集部驚き 宣伝しづらい…三重苦を乗り越えた『人生逆転ダンジョン』
漫画『人生逆転ダンジョン』のコミックス第1巻（7日発売）が、重版されることが決定した。週刊少年マガジン編集部から2025年に発売された異世界タイトルで最速の重版となり、連載誌『別冊少年マガジン』としては３年ぶりの1巻重版となったが、数々の問題を抱えた異例の重版に編集部は驚きのコメントを寄せた。
【画像】これはアウトだろ…過激な『人生逆転ダンジョン』重版イラスト
『別冊少年マガジン』で連載中の『人生逆転ダンジョン』は、童貞でいじめられっ子の主人公が突如得た特殊能力を武器に、快楽と暴力の無法地帯・ダンジョン島へ挑む物語。文字通り「最高に気持ちいい」成り上がりファンタジーとなっている。
その過激かつ倒錯したセクシー表現が連載当初から話題になっていたが、編集部によると「（内容の影響で）紙の書店での展開はポスターなどが出しづらいことから宣伝は控えめな状況。そもそもセクシー系の作品は売り上げが電子に偏ることが多いため、この重版は予想外のできごとです！」と重版に驚いている。
「異例の重版」と説明するが、なぜ、今回の重版がすごいのか。編集部によると「異世界ファンタジーは紙より電子で売れる傾向があるため、重版がかかりにくい」、「セクシー系の作品は売り上げが電子に偏ることが多いため、重版がかかりにくい」、「セクシー系の作品は書店で面置き展開されにくいため、重版がかかりにくい」と説明し、「重版三重苦を乗り越えての重版です！」と強調した。
今回の重版に担当編集は「『ブルーロック−ＥＰＩＳＯＤＥ 凪−（１）』以来の快挙を、まさかこの問題作が成し遂げてしまうとは…びっくりです！」と伝えた。
