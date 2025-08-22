高岡市の出町市長は昨夜、能登半島地震の液状化被害が深刻な伏木地区の住民と対話集会を開きました。

6月の市長選挙で公約に掲げていた被災地住民との対話に着手しました。



会場の、伏木コミュニティセンターには、住民およそ130人が参加しました。



出町市長

「みなさんこんばんは」



出町市長が、市政の最重要課題と位置づける地震からの復旧、復興。

その実現には、住民の意見を聞くことが不可欠だとして開催したのが、対話集会です。





出町市長「まちがどうなるというビジョンが大切かなと」「みなさまと一緒になってひとつの目標に向かって進んでいきたい」住民からは、意見や質問が相次ぎました。男性参加者「以前の市長は冒頭のあいさつだけでさっさと帰っていった。初めてこういう機会を設けていただいた。期待していますのでよろしくお願いします」伏木地区では、家屋の公費解体に伴って住民の転出が相次ぎ、地域の交流拠点だった公民館も失いました。再建が大きな課題となっています。男性参加者「町内のつながりが拠点がないことで欠けてきた」「住民が減って3分の2になった。高齢の一人住まいもたくさんいる。（公民館の）再建は費用もたくさんかかる」出町市長「どうやるかというという判断をしなければいけない。深刻だと思う」別の男性参加者「あまりにも空き地がありすぎて市としても将来的に何か考えてもらわなければいけない」出町市長「どんなまちづくりをやるべきなのか住民と行政、そして専門家と考えて何が現実的なのか考えていかなければいけないと思う」女性参加者「被災者の意見を一か所で吸い上げられるようなものを伏木にぜひぜひつくってほしい」別の参加者「同じ意見です！」出町市長「例えば地域おこし協力隊、伏木に住んで住民の話を聞いたりとか役所につなぐ役割を地域おこし協力隊を募集したらどうか」一方で、復旧の基本的な概要について十分に答えられない場面も少なくありませんでした。出町市長「私自身、実は今後の復旧のスケジュールまではちょっとよく知らないんでございます。すみません」「（道路復旧工事の順番について）現状認識もお話を聞いて初めてでございましてー」住民からは、氷見市に比べて復旧、復興が遅れているという厳しい声や高齢化と過疎化が進む地域ならではの課題についても声があがりました。男性参加者「買い物の足（交通手段）、出歩く足をなんとか確保してほしい。みんな切羽詰まってくると思う」出町市長「（公共交通を）大改革しようと思っている。高岡市全体を一つととらえて全体をコミュニティバスにするような計画を進めたいと思う」「ちゃんとやっとらんだら怒ってください」集会を終えた出町市長はー。高岡市 出町市長「（きょうの対話集会は）とても意義があったと思う」「何が不安、不満があるのかということを聞くという作業がとても大切だと思う」男性参加者「本当に待っていたのでとても来てくれてうれしかったです」女性参加者「わたしたち市民が考えている情報共有をする場としてはすごくベストだと思う。どんどんやってほしい」対話集会は、あすは吉久地区で、あさってには横田地区で開かれます。