【特集】連日の猛暑 夏休みに“わざわざ行きたい”ひんやりスポット！大自然の「万年雪」から手打ちそばまで《新潟》
各地で記録的な猛暑が続く中、わざわざ足を運びたくなる新潟の『ひんやり』スポットや、涼を感じるグルメを取材しました。
◆県内有数の名山・荒沢岳へ
ブランド米「コシヒカリ」の産地として知られる新潟県魚沼市。
この地にそびえたつ「荒沢岳」は県内有数の名山です。
各地で記録的な猛暑が続く中、この荒沢岳には猛暑を忘れさせてくれる「ひんやりスポット」があるというのです。
【テレビ新潟 蛯原大河アナウンサー】
「それでは、夏に行ける『究極のひんやりスポット』に向かっていきましょう」
◆「ひんやりスポット」までは前途多難
出発地点の登山口があるのは、標高およそ900メートル。
今回目指す「ひんやりスポット」はここから800メートルほど進んだ先にあるということですが……
【蛯原アナ】
「いま少し上がってきただけですが、もう汗をかいてきました」
蛯原アナを待っていたのは険しい山道。
それでも先に進むと、一足先に「ひんやりスポット」を訪れた登山仲間に出会いました。
【蛯原アナ】
「上は涼しいですか？」
【登山者】
「寒いくらい。自然のクーラーを体感してきた」
寒いくらいのひんやりスポット……胸が高鳴ります。
◆ついに到着！季節外れの雪景色「万年雪」
暑さにも負けず、歩くこと1時間。
【蛯原アナ】
「涼しい！着きました、これが『万年雪』です！」
目の前に現れたのが、季節外れの雪景色「万年雪」。
厳しい冬に積もった雪が荒沢岳の渓谷に押し固められてできた大自然です。
◆夏でも気温は26℃
【蛯原アナ】
「温度計を見てみると26.6℃！8月に夏場で26℃はまさにひんやりスポットです」
体も心も涼しくしてくれる荒沢岳の「万年雪」。登山道が開通している10月まで楽しめるということです。
◆運動後は人気の手打ちそば店へ！
続いて蛯原アナがやってきたのは、先ほどの荒沢岳から車で約1時間ほどの場所。
【蛯原アナ】
「山登りで運動をした後はやっぱりお腹がすきますよね。暑い夏にさっぱり食べられる名物グルメがあるそうなんです」
湯沢町にある手打ちそばの店「しんばし」。
ミシュランガイド新潟版にも掲載され、多い日には600人以上が訪れる人気店です。
◆こだわりは「雪解け水」を使うこと！
この店のこだわりは地元産のそば粉を使っていること。そして「打ち」「茹で」「洗い」など、すべての工程に魚沼の「雪解け水」を使っていることなんです。
◆大人気！「からいすけせいろ」を堪能
いただいたのは、新潟の伝統野菜「かぐら南蛮」のみそなどが薬味に添えられた「からいすけせいろ」。
「からいすけ」は「辛い」を意味する魚沼地域の方言。
かぐら南蛮みそとすりごまをつゆに溶いていただきます。
【蛯原アナ】
「このかぐらなんばんの辛み、旨辛の部分と鼻から抜けるようなそばの風味…ばっちりです」
【しんばし店長 田村恵一さん】
「連日本当に暑い日が続いています。水がきれいな高原エリアなので、涼をとって快適に夏を過ごしていただけたらと思っております」
まだまだ続く猛暑の中でも「ひんやり」を感じられる大自然とグルメ。
「新潟の涼」を求めに“わざわざ” 訪れてみてはいかがでしょうか。