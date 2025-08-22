カーネギー、マーフィー、スティーブン・コヴィーなど、英米一流の思想家やビジネスパーソンなどの名著を原書で読むなかで発見した、人生・生き方の共通法則とは。新刊『英米の名著から翻訳家が発見！ 世界の一流は朝・昼・晩に何をしていたのか』（青春出版社刊）から抜粋して紹介します。

「習慣」は第二の天性である

ビジネスで大成功を収めた人、効率よく働いて幸せを手に入れた「ハイパフォーマー」とよばれる人、卓越したスキルを身につけた人、“なりうる最高の自分”になれた人……。

当たり前のことですが、そうした「一流」の人も平凡な人も1日の長さはまったく同じです。それなのに大きな差がついているのは、ひとえに1日1日をどう過ごすかに大きな違いがあるからです。

習慣は、驚くべき力をもっています。生まれつきの才能よりも、どんな習慣をもつかのほうが、成功への道に大きな影響を与えるともいわれています。

英語のことわざにHabit is second nature.（習慣は第二の天性）というものがあるように、習慣化すればひとつの才能に変わるのです。

1日の努力では何も変わらないように思えるかもしれません。実際、たいして変わりはしません。しかし1日1日の積み重ねが大切なのです。

一流は、明確さを求める

アメリカのハイパフォーマンスコーチ、ブレンドン・バーチャードによれば、一般の人とハイパフォーマーを比べたところ、ハイパフォーマーにはthe habit of seeking clarity（明確さを求める習慣）があったそうです。

ハイパフォーマーは、どのようなことに対して「明確」だったのか？

