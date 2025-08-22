Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¤¬³«Ëë¡ÄÃË»Ò¤Ï4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤¬½çÅö¤Ë·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë
¡¡8·î22Æü¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ÃË»ÒÍ½Áª¥êー¥°¤¬À¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¡Ê¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¤Î1²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤Ï¡¢¼ÂÁ©³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ò85－27¡¢¹â¾¾»ÔÎ©¹áÅìÃæ³Ø¹»¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¤ò94－37¤Ç¤¤¤º¤ì¤â°µ¾¡¤·¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¿·³ãÁ´Ãæ·è¾¡¤Ç»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë¤ËÇÔ¤ì¤¿µþÅÔÀº²Ú³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÎ©ÆüÈæÄÅÃæ³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢À¤ÅÄÃ«¶èÎ©ÇßµÖÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ÈÆ±¤¸G¥êー¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µþÅÔÀº²Ú³Ø±à¤ÏÆüÈæÄÅ¤ò136－30¡¢ÇßµÖ¤ò70－53¤Ç²¼¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â½çÅö¤Ë·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡Í£°ì¡¢3¥Áー¥à¤¬1¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤À¤Î¤¬F¥êー¥°¡£ËÌÃ«Ä®Î©ËÌÃ«Ãæ³Ø¹»¡Ê²Æì¸©¡Ë¤¬1°Ì¡¢ÅìËÌ³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¤È¤â¤Ë·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¡£1°Ì¤ÎËÌÃ«¤ò59－57¤Ç²¼¤·¤¿»¥ËÚ»ÔÎ©Åì·î´¨Ãæ³Ø¹»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â3°Ì¤È¤Ê¤ê¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥Áー¥àÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£
¢¡¢£Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ ÃË»ÒÍ½Áª¥êー¥°»î¹ç·ë²Ì
¡¦A¥êー¥°
¤µ¤Ä¤ÞÄ®Î©µÜÇ·¾ëÃæ³Ø¹»¡Ê³«ºÅÃÏ¡Ë 51－55 Âçºå»ÔÎ©Ã§Ãæ³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
Âçºå»ÔÎ©Ã§Ãæ³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë 44－72 ÁÒÉß»ÔÎ©ËÌÃæ³Ø¹»¡Ê²¬»³¸©¡Ë
ÁÒÉß»ÔÎ©ËÌÃæ³Ø¹»¡Ê²¬»³¸©¡Ë 74－65 ¤µ¤Ä¤ÞÄ®Î©µÜÇ·¾ëÃæ³Ø¹»¡Ê³«ºÅÃÏ¡Ë
¡¦B¥êー¥°
»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë 85－27 ¼ÂÁ©³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¼ÂÁ©³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë 52－33 ¹â¾¾»ÔÎ©¹áÅìÃæ³Ø¹»¡Ê¹áÀî¸©¡Ë
¹â¾¾»ÔÎ©¹áÅìÃæ³Ø¹»¡Ê¹áÀî¸©¡Ë 37－94 »ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡Ê»°½Å¸©¡Ë
¡¦C¥êー¥°
ÃæÂ¼³Ø±à»°ÍÛÃæ³Ø¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë 89－40 ¾®»³»ÔÎ©¾®»³Âè»°Ãæ³Ø¹»¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë
¾®»³»ÔÎ©¾®»³Âè»°Ãæ³Ø¹»¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë 54－50 »°¼ïÄ®Î©È¬ÎµÃæ³Ø¹»¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë
»°¼ïÄ®Î©È¬ÎµÃæ³Ø¹»¡Ê½©ÅÄ¸©¡Ë 49－66 ÃæÂ¼³Ø±à»°ÍÛÃæ³Ø¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
¡¦D¥êー¥°
¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë 100－34 ÉÍ¾¾»ÔÎ©Í¿¿ÊÃæ³Ø¹»¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë
ÉÍ¾¾»ÔÎ©Í¿¿ÊÃæ³Ø¹»¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë 59－84 ½ÕÆüÉô»ÔÎ©ËÌîÃæ³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
½ÕÆüÉô»ÔÎ©ËÌîÃæ³Ø¹»¡Êºë¶Ì¸©¡Ë 40－65 ¶âÂô³Ø±¡Âç³ØÉíÂ°Ãæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë
¡¦E¥êー¥°
¹âÃÎÃæ³Ø¹»¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë 44－59 »¥ËÚ»ÔÎ©·¼ÌÀÃæ³Ø¹»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
»¥ËÚ»ÔÎ©·¼ÌÀÃæ³Ø¹»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë 51－57 Ìî¡¹»Ô»ÔÎ©ÉÛ¿åÃæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë
Ìî¡¹»Ô»ÔÎ©ÉÛ¿åÃæ³Ø¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë 55－45 ¹âÃÎÃæ³Ø¹»¡Ê¹âÃÎ¸©¡Ë
¡¦F¥êー¥°
ÅìËÌ³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë 44－56 ËÌÃ«Ä®Î©ËÌÃ«Ãæ³Ø¹»¡Ê²Æì¸©¡Ë
ËÌÃ«Ä®Î©ËÌÃ«Ãæ³Ø¹»¡Ê²Æì¸©¡Ë 57－59 »¥ËÚ»ÔÎ©Åì·î´¨Ãæ³Ø¹»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë
»¥ËÚ»ÔÎ©Åì·î´¨Ãæ³Ø¹»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë 52－67 ÅìËÌ³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë
¡¦G¥êー¥°
µþÅÔÀº²Ú³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë 136－30 Ì¾¸Å²°»ÔÎ©ÆüÈæÄÅÃæ³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
Ì¾¸Å²°»ÔÎ©ÆüÈæÄÅÃæ³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë 54－90 À¤ÅÄÃ«¶èÎ©ÇßµÖÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
À¤ÅÄÃ«¶èÎ©ÇßµÖÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë 53－70 µþÅÔÀº²Ú³Ø±àÃæ³Ø¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
¡¦H¥êー¥°
ÁÒÉß»ÔÎ©ÆîÃæ³Ø¹»¡Ê²¬»³¸©¡Ë 90－26 ¶ÌÌ¾»ÔÎ©¶ÌÌ¾Ãæ³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë
¶ÌÌ¾»ÔÎ©¶ÌÌ¾Ãæ³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë 45－54 ÆüÌîÄ®Î©ÆüÌîÃæ³Ø¹»¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë
ÆüÌîÄ®Î©ÆüÌîÃæ³Ø¹»¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë 29－90 ÁÒÉß»ÔÎ©ÆîÃæ³Ø¹»¡Ê²¬»³¸©¡Ë
