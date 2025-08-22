工具を使わずファンまで取り外して水洗いできる　『気化式加湿器 enemist（エネミスト）』新発売

アイリスオーヤマは、工具を使わずに本体からファンやファンカバーを取り外し、水洗いできる『気化式加湿器 enemist（エネミスト）』を8月29日よりインターネットサイトを中心に、全国のホームセンターや家電量販店などで順次発売する。

近年、冬場の乾燥対策や感染症予防のために加湿器を利用する家庭が増えている。一方で、アイリスオーヤマが実施したアンケートでは「手入れが面倒」「加湿空気の清潔さに不安がある」といった声が寄せられ、手入れが容易な加湿器へのニーズが高まってる。

今回発売する『気化式加湿器 enemist（エネミスト）』は、工具を使わずに本体から加湿フィルター、ファン、ファンカバーを取り外すことができる。これにより、取り外したすべてのパーツを丸洗いでき、清潔な状態で加湿することを実現した。

また、ヒーターを使用しない気化式を採用しているので吹き出し口が熱くならず、小さな子供がいる家庭でも安全に使用可能だ。最大加湿量は約550ml/hと大容量ながら、半年間の電気代目安は約670円と、同社のスチーム式加湿器（約2万2320円）に比べて電気代を大幅に節約できる。

■商品情報型名：『気化式加湿器 enemist』カラー ：ホワイト、ライトグレー参考価格：オープン価格発売日：2025年8月29日