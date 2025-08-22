工事費未払いで「長男が大学中退」万博・アメリカ館工事をめぐる業者間のトラブル被害業者が改めて悲痛な訴え「仲間も息子の未来の選択肢も失った。納得する形になるまで追及する」

大阪・関西万博のアメリカパビリオンの工事をめぐる“業者間の費用未払いトラブル”。未払い被害を受け、長男が大学中退にまで追い込まれる状況となった業者の男性は、「国や博覧会協会が救済策を検討してほしい」と改めて訴えます。



千葉県で内装業を営むＡさん（４３）は、人気パビリオン・アメリカ館の建物の壁などの組み立てを、３次下請けとして請け負っていました。



ところが２次下請け業者は支払いを滞らせた末、５月に破産。その２次下請けの発注元に接触を試みるも、解決の糸口は見いだせず、工事費約２８００万円の回収のメドは今もたっていません。





Ａさんは未払い問題を受け、車を売るなど金の工面に奔走しました。８月１７日、久しぶりにＡさんの自宅に、家族が揃いました。長男も大学を中退せざるをえず、この夏には海運会社に入社し、北陸で働き始めました。今年のお盆が初めての“帰省”です。Ａさん「一生懸命頑張っているって聞いたよ。船長がめっちゃいい人らしいね」長男「教えるのがうまいからね」新生活に早く慣れようと、前向きに過ごす長男ですが、思いは複雑です。Ａさんの息子（１９）「（大学を）続けたかったなという悲しい気持ちもあるけど、家のことは心配なので」「自分たちだけじゃないかもしれないですけど、ひとつの出来事だけで危機に陥ってしまっているので、本当に（未払いは）許せない」Ａさんは、国や博覧会協会は未払い問題を「民間事業者同士の問題」で済ませず、救済策を検討してほしいと訴えます。Ａさん「いままで一緒に仕事してきた仲間たちも失いましたし、息子の未来の選択肢も（失いました）。僕は万博が終わろうがなんだろうが、この問題は納得する形になるまでずっと追及する」