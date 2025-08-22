「from the ground up」の意味は？ビジネス英語としてよく使われるフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「from the ground up」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「一から始める」でした！
この表現は、まったくなにもない状態から始めるということを指します。
この表現は特にビジネスシーンやシステム関連、またなにかのプロセスについて話すときに使われることが多いそうですよ。
「After the war, my grandfather rebuilt our book shop from the ground up and turned it into a successful business.」
（戦後、私の祖父はこの本屋を一から建て直して繁盛させました。）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部