ËºêÍ³Î¤³¨¥¢¥Ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î½÷À»É»¦»ö·ï¤Ë¼«±ÒºöÌÀ¤«¤¹¤â¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢²¿¤ò¡Ä¡×
¸µMBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎËºêÍ³Î¤³¨¡Ê37¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎºÝ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Ç¡¢½÷À¤¬¾åÈ¾¿È¤òÊ£¿ô»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
Ëºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÊÑ¼Á¼Ô¤¬Íè¤Æ¡¢²È¤ò¥É¥ó¥É¥ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë·Ù»¡¤ò¸Æ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö¤½¤Î·Ð¸³°ÊÍè¡¢¼«Ê¬¤¬¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤ë»þ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ËÃ¯¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¸«¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ù¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤É¤¦¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Àè¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¿Í¤·¤«¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÁ±Àâ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤·¤«¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤â¡¢º£¤Ï·ë¹½¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÎÈï³²¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤Î¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢²¿¤òÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£