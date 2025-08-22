◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人―ＤｅＮＡ（２２日・東京ドーム）

巨人は横川凱投手が今季初勝利をかけて３度目の先発。５回まで４安打無失点と好投し、勝ち投手の権利を得て降板した。打線はＤｅＮＡの先発・ジャクソン投手から、３回に岡本和真内野手が、けがから復帰後初アーチとなる９号ソロ本塁打を放ち、１点を先制した。

横川は初回、蝦名達夫外野手、２番・桑原将志外野手に連続で左前打されいきなり無死一、二塁のピンチ。しかし、佐野恵太外野手を二飛、オースティン内野手を空振り三振、宮崎敏郎内野手を遊ゴロに仕留め、無失点で切り抜けた。

横川は４回を３者凡退、５回は２死からこの試合初の四球で蝦名を歩かせたが、桑原を三ゴロに打ち取り、１点のリードで勝ち投手の権利を得た。横川は５回の打席で代打を送られ、降板した。

横川は「０点に抑えられた事が良かった。その中でも反省すべきこともあったので、そこはしっかり反省したいと思います。あとはチームが勝てるように、しっかり応援します」とコメント。横川の投球について内海哲也投手コーチは「初回は緊張もあってか思うような投球ができていないように見えたけれど、２回から少し落ち着き、横川らしい投球ができている。先制点を与えないという強い気持ちをもって打者一人一人と勝負してほしい」と評価した。

打線では３回に主砲の一発で先制した。３回２死、岡本が左中間スタンドにたたき込む９号ソロ本塁打。左肘じん帯損傷から復帰後初アーチで先制点を挙げた。