2025年8月1日（金）から10月31日（金）まで、『新千歳空港』にて、空港を巡る本格謎解きイベント『スカイトレジャー ～天空の遺跡と精霊の試練～』が開催中です。

画像：IKUSA

『スカイトレジャー ～天空の遺跡と精霊の試練～』は、空港を実際に探索しながら進行する体験型謎解きイベント。

画像：IKUSA

参加者は“トレジャーハンター”として空港に眠る“空の遺跡”をめぐり、謎を解いて伝説のお宝の秘密に迫ります。

詳細情報

スカイトレジャー ～天空の遺跡と精霊の試練～

開催期間：2025年8月1日（金）～10月31日（金）

受付時間：10:00～18:00

開催場所：新千歳空港

参加費：2,000円／キット

販売場所：新千歳空港シアター

所要時間：90分～

対象：小学生以上（推奨）

北海道Likers編集部のひとこと

空港の隅々まで歩き回りながら謎を解くので、普段は気付かなかったお店や施設を発見する、良いきっかけにもなりそうです。フライト前の待ち時間はもちろん、飛行機に乗る予定がなくても「謎解きだけしに空港へ行く」という新しい休日の過ごし方も面白いかもしれません。

夏休みの思い出作りにもぴったり！ トレジャーハンターになりきって、お宝を探しに出かけてみてはいかがでしょうか。

文／北海道Likers

【画像・参考】新千歳空港で謎解きの冒険！空港を巡る本格謎解きイベント「スカイトレジャー」初開催 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。