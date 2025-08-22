Kis―My―Ft2の宮田俊哉（36）が22日、都内でアニメ映画「おでかけ子ザメ とかいのおともだち」の初日舞台あいさつに出席した。

子ザメちゃんが“とかい”で大冒険する姿を描く。作品を見て「都会にお出かけするってところで、都会に住んでると忘れがちな都会の良さも感じられて優しい作品だなと思いました」と魅力を話した。

宮田が声優を務めたサラリーマンのお兄さんは、子ザメちゃんが“とかい”で最初に出会う人物。「俺もこんなことがあったら良いなと思える。素敵な出会い方」と子ザメちゃんと出会うところをお気に入りのシーンに挙げた。

もし自分が子ザメちゃんと出会えたらどうするか聞かれ、「一緒に飲みに行きたい。もしあるなら愚痴とか聞いてみたい。俺の愚痴、聞いてもらおうかな」と妄想を繰り広げた。

オーディションを経て出演が決定。「（作品を）見ていたので決まったときにやった！という気持ちが一番強かったです」と振り返った。演じた役について「サラリーマンのお兄さんは凄く優しいお兄さんであってほしいと思ったので、そういうところをこだわってやらせていただきました」と話した。