Instagramアカウント『nekobiyori_cat』に投稿されたのは、『うちの子』になって9年目、クリクリおめめが可愛い黒猫さんの成長記録です。

こぶしほどの大きさのときに保護された黒猫さん。様々な問題を抱えながらも家族のもとで自由に生活している姿はどこを見ても幸せに満ち溢れています。

【動画：保護された『手のひらサイズの赤ちゃん黒猫』をお家に迎えて９年…】

小さく儚げ…

今回の主役は、黒猫の『アルバ』くん。産まれて間もない頃に保護されたそう。里親募集を知った投稿主さんに見つけてもらえたことで、家族の一員となったラッキーボーイです。目がクリクリで女の子のよう。

保護当初は、手のひらにすっぽり収まるほど小さかったアルバくん。母猫と離れ離れになり、知らないお家に連れてこられ心細かったのか、最初は不安そうな表情をしていたんだとか。それから月日は流れ…。

おうちの子9年目

『うちの子』になって9年目を迎え、大人になったアルバくんは、クリクリオメメはそのままで、貫禄ある美猫さんに大変身したそう。しかし、見た目とは裏腹にとっても繊細な性格なんだとか。

繊細さ故に、今も分離不安からの夜鳴きやマーキング、同居猫さんとの関係性など様々な問題を抱えているんだといいます。ですがそれもアルバくんの個性。投稿主さんはそれを『アルバくんらしさ』として受け入れてきたといいます。

どんなことがあっても！

そして一緒に過ごし問題を乗り越える日々のなかで、確かな絆が生まれてきたことでしょう。アルバくんの表情は『自由！』『幸せ！』と言っているかのようです。

9回目の『うちの子記念日』おめでとう！いつまでも幸せに！

投稿には、保護猫としての過去を持ち、繊細さ故にたくさんの苦労を共に乗り越えてきたアルバくんと投稿主さんに「優しいおかあしゃんに会えて良かったね」「アルバしゃん、9回目のうちの子記念日おめでとう♥♥エンジン全開で次の一年も元気に過ごしてね！」などの祝福の言葉と温かいコメントが寄せられています。そして投稿主さんも「全てが愛おしくて可愛い」と愛のある言葉を残しています。

この他にも、『nekobiyori_cat』には、自由気まま、幸せそうなアルバくんの日々の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「nekobiyori_cat」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。