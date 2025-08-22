À¶¸¶ÏÂÇî»á¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤Î°úÂà¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈ¯É½¤¹¤ë£³ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤ËÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤Î²òÀâ¤ÇÍè¾ì¡£¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡££³£¶ºÐ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Æ±¤¸±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÃæÆüÆþ¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄ¾ÀÜ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÈ¯É½¤¹¤ë£³ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤éÏ¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¦¡¼¤ó¡£¤Þ¤À¤ä¤ì¤ëÇ¯¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¹øÄË¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÅÄ¡£À¶¸¶»á¤Ï£´£±ºÐ¤Ç°úÂà¤·¤¿¼«¿È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤±¤¬¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤ÎÂÇµå¤¬Èô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃæÅÄ¤Î»×¤¤¤È½Å¤Í¤¿¡£