《新作》なくなり次第終了だって！！【サーティワン】どこからみても可愛い♡「キャラアイス」

毎年、夏休みシーズンに始まる【サーティワン】とポケモンの定番コラボが今年もやってきました。期間限定のサンデーや新作フレーバー、オリジナルデザインのカップ、ボックスなど注目ポイントが盛りだくさん！ そこで今回は、@ftn_picsレポーターがチェックした可愛すぎる「キャラアイス」を紹介します。

子どもも大人もワクワクするサンデー

ピカチュウとパモのチョコレートをトッピングした2種類の「ポケモンサンデー」。ピックがモンスターボール風のアイスクリームやピカチュウバルーンになっていて、ポケモンの世界観を可愛らしく表現しています。見ているだけでワクワクするビジュアルは、可愛すぎて食べるのがもったいなく感じてしまいそう。

あなたはどのデザインにする？ 3種類のダブルカップ

「ポケモンダブルカップ」では、3種類のデザインから好きなカップと好きなアイスクリームが選べます。@ftn_picsレポーターHaruさんは、ニャオハ・ホゲータ・クワッスが描かれたデザインをチョイス。ブルーのカップと新作フレーバー「ピカチュウ トロピカソーダ」は、爽やかさが増して相性抜群です。

大人気のドリンクも一緒にチェック

サーティワンの夏の定番といえば「ザ・クラッシュソーダ」も外せません。今年の新フレーバーには「白桃 & グレープ」が登場。ピンクのグラデーションが華やかなドリンクなので、選べるアイスもピンク系で合わせたくなりますね。公式サイトによると、おすすめフレーバーはピーチメルバだそうですよ。

リピしたくなる安定の美味しさ・爽やかさ

爽やかなビジュアルと爽快感が人気の「ザ・クラッシュソーダ メロン & ブルー」。ソーダシロップとメロンシロップの色合いが、気分を涼しくしてくれるドリンクです。レポーターのHaruさんはバニラを選びましたが、ポケモンコラボのフレーバーとも相性が良さそうですよ。

今年も可愛すぎ注意な【サーティワン】の「キャラアイス」。フレンダピックやオリジナルステッカー、サンデースプーンなどのおまけも充実しているので、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる