日本人女子レスラーがすっぴんトレーニング姿を披露。飾らない“大爆笑”リアクションの写真に多くのリアクションが集まっている。

【画像】日本人女子、すっぴんで“大爆笑”貴重ショット

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが21日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。米マット最高峰WWEで活躍するイヨ・スカイやジュリア、戸澤陽ら日本人スーパースターも多く通う同施設だが、今回映っていたのはWWE女子スーパースターのカイリ・セインだった。

写真には他にも、今年引退したレジェンド女子レスラーの坂井澄江や、現在はAEWに所属する坂崎ユカの姿も。全員がハイテンションなポーズを決め、思わずすっぴん姿のカイリも大爆笑してしまっている。投稿には「私たちは拍手喝采のために訓練するのではない。私たちが訓練するのは、力、規律、そして決して消えることのない情熱のためだ」という文言が添えられており、新旧スター勢揃いで充実したトレーニングが行われたようだ。

この投稿にカイリ本人も泣き笑いの絵文字でリアクション。ファンからも「可愛くてパワフルなキャプテン・カイリ！」「コミカルなポーズだけど、メッセージと情熱が伝わってくる」「カイリ！私にとっていつでもナンバーワンのレスラー」といったコメントが送られていた。

最新のWWE「RAW」では自身がタッグを組むアスカと、かつて同じユニットで活動したイヨの口論の板挟みとなり“困り顔”を見せていたカイリ。本人はシングル戦でのタイトル奪取に意欲を見せるコメントも残しており、今後の展開に注目が集まっている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved