迷惑観光客が病院無断侵入し盗電まで…患者用駐車場に車停め“スラダン聖地”で写真撮影も「お見舞いしました！」主張 鎌倉
観光客が殺到する人気撮影スポット。
近隣の病院では無断でトイレに侵入される被害が相次いでいました。
病院に侵入した男性：
本当にトイレに行きたくて。トイレがないからね！
迷惑行為が深刻化していたのは神奈川・鎌倉市にある人気アニメ「SLAM DUNK」の聖地です。
踏切周辺の寺では観光客が敷地内に侵入し、好き放題に撮影する実態が番組の取材で明らかになったばかりです。
追跡取材を進めると新たな迷惑行為が。
踏切から約200メートルの病院で至る所に貼られていたのは「患者さん 関係者以外トイレの使用は禁止します」という張り紙です。
この病院では一部の観光客が無断でトイレを使用したり、コンセントを使うなどの迷惑行為が後を絶たないといいます。
被害は職員の更衣室がある建物内でも。
鎌倉リハビリステーション 聖テレジア病院・石渡和広事務次長：
汚れたティッシュが下に散乱してたり非常に迷惑してますね。そんな状況だったので南京錠をつけて対策している。
現場で取材を続けているとカメラが不審な男性の姿を捉えました。
病院に入っていく男性。
トイレを探していたといいます。
中国からの観光客：
あ〜病院と書いてあるね、張り紙を見る余裕がなかった。どうしてもトイレに行きたかったから。
更に4人組の姿も。
出てきたところを直撃すると、病院に侵入した男性は「少し具合が悪くて病院の中に入りたかった」と話し、体調が悪く病院に来たと主張。
しかし、病院側に確認したところこの4人組が患者ではないことが分かりました。
病院の被害は他にも。
病院の利用者専用の駐車場に無断で車を止める観光客が多くいるといいます。
駐車場に止まった白い車。
中からは家族連れとみられるグループが出てきました。
その後家族とみられるグループは踏切付近で写真撮影。
病院を利用しているようには見えません。
その後、30分ほどで駐車場へと戻ってきました。
なぜ病院の駐車場を使ったのか尋ねると…。
病院に駐車した男性：
病院の（駐車場に）入りました。お見舞いしました。今出ます。
地元の人が多く利用する病院の駐車場。
所沢のナンバーの車に乗っていたのは韓国人の男性。
観光に出かけた友人2人を車の中で待っているというのです。
韓国人男性：
韓国語の注意書きがないので勘違いして駐車しただけだよ…。
病院側は患者や関係者が駐車できなくなるので、勝手に車を止めるのは絶対にやめてほしいと注意を呼びかけています。