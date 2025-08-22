X JAPANのYOSHIKIさんが、「YOSHIKI サウジアラビア公演 発表記者会見」を行いました。



この会見でYOSHIKIさんは、日本人として初めてサウジアラビア・ユネスコ世界遺産「Hegra（ヘグラ）」で特別コンサートを開催することを発表。特別コンサートは、YOSHIKIさんの誕生日でもある11月20日に、「Ancient Kingdoms Festival」の「Hegra Candlelit Classics」シリーズの一環として行われる予定です。







YOSHIKIさんが “なんかですね、正確ではないんですけど、（ここで演奏するのは）僕が5人目くらいです。そのくらいの感覚みたいです” と語るなど、これまでアンドレア・ボチェッリなどの世界的巨匠のみが出演してきた今回の舞台。日本人がパフォーマンスするのは初ということで、YOSHIKIさんは “とても光栄に思っています” と、微笑んでいました。









コンサート会場は数千本のキャンドルの光に包まれると紹介されると、誕生日に行われるということも踏まえ、YOSHIKIさんは “誕生日って（年齢の数だけ）キャンドルをやるじゃないですか。数千歳になったってことになるね” と、お茶目な笑顔でコメント。 “ご縁があるんだなと思いました。誕生日と知ってオファーをくださったのか偶然なのか、どちらにしても光栄です” と、感謝を述べていました。







また、会見の後に控えるディナーショーについて “今日、新曲を発表します” と、期待を煽ったYOSHIKIさん。 “間に合った。今朝できた。タイトルをまだ決めていないので、本番までのあと4時間で、タイトルを決めて初披露する予定です。自信作です” と、力を込めて語りました。





そんなYOSHIKIさんは、ドラマーとしての復帰については “（実現の可能性は）かなり高いです。いま、首の筋肉を鍛える特殊なトレーニングをやっています。すごくツラいんですが、ほぼ毎日やっています” と現状を報告。 “一時期はすごく落ち込んだり混乱したんですが、今回のコンサートに向けて、そしてまた来年に向けて頑張りたいなとワクワクしています” と、前向きに話しました。





去年8月の会見では、 “左手の指先に灼熱感というか。触れるもの全てが氷に触れているよう” と、頸椎の手術の影響を語っていたYOSHIKIさん。現状について聞かれると “思いっきり痺れています。親指と人差し指は痺れっぱなしです。神経が回復するには時間がかかるので、慣れるしかない。ツラいと思うとツラくなってくるんですけど、無視。痛みを無視。でも、神経を治す薬をちょうど辞めたところです。このまま自然に治っていくだろうということで。リハビリは、すごく順調にいっている” と、回復を見すえて前進していることを明かしてくれました。

【担当：芸能情報ステーション】