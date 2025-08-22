暑い夏に嬉しい♪ギャル曽根、“火を使わない”豆腐アレンジレシピ「めちゃめちゃ美味しい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】爆速＆コスパ最強！豆腐の大量消費レシピ第3弾！』という動画をアップ。 動画では、ギャル曽根さんが、豆腐を使った様々な料理を作る様子を公開♪ 今回は、ギャル曽根さんが「めちゃめちゃ美味しいんで」とコメントした、暑い夏に嬉しい“洋風冷奴”レシピをご紹介します♪

ギャル曽根さんが以前出演したテレビ番組で紹介した際にも好評を集めたとして、「爆速メニュー！」「火も使わない」と紹介したお手軽レシピがこちら！

■“ペペロンチーノ冷奴”

【材料】・豆腐 1丁・塩 まんべんなくかかる程度＜ソース＞・ツナ缶 1個・にんにくチューブ 大さじ１・塩 適量・オリーブオイル 大さじ３・ブラックペッパー お好みの量

【レシピ】（1）豆腐の水分をしっかりと切り、半分に切る（2）切った豆腐に塩を振る（3）ツナ缶を開けて油を切り、にんにく、塩、オリーブオイル、ブラックペッパーを入れて混ぜ合わせる（4）（3）を豆腐の上にのせ、ブラックペッパーをかけて完成

調理中にたっぷりとオリーブオイルを入れる工程を見たスタッフさんが驚いた様子を見せると、ギャル曽根さんは「ペペロンチーノなんで」とコンセプトを説明。よりペペロンチーノ風にしたい方は、お好みで唐辛子をトッピングするのもおすすめなんだとか♪

■スタッフさんも大絶賛の味！

ギャル曽根さんは出来上がりを一口食べると、「美味しい！」とコメントしつつ、味がボケないように豆腐の水切りはしっかりしたほうが良いとも補足。

また、試食したスタッフさんからは、「ヤバこれ！めっちゃ美味しい！」「豆腐じゃないみたい」「夏にいい！」と、ペペロンチーノ味は大好評でした♪

冷奴といえば、夏の定番メニューですが、ネギや鰹節といった薬味でマンネリしてしまいがち。洋風バージョンもレパートリーに入れてみたいですね！

■動画もチェック

動画では、ギャル曽根さんが、さまざまな豆腐料理のレシピを紹介する様子も公開されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね！