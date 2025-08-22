俳優・本郷奏多が９月２５日から開催される、コンピュータエンターテインメント協会（ＣＥＳＡ）主催の、日本最大規模のコンピュータゲームの総合展示会「東京ゲームショウ２０２５」（＝ＴＧＳ２０２５、２８日まで。千葉・幕張メッセ）のオフィシャルサポーターに就任したことが２２日までに分かった。

本郷は、これまでも数多くのゲーム・アニメ原作作品に出演し、自身も大のゲームファンとしても知られる。同展では、そのゲーム愛を生かし、ゲームの魅力をより多くの人に届けるべく、オフィシャルサポーターとしてさまざまなＰＲ活動に参加する。イベント前のプロモーションはもちろん、ＴＧＳ会期中も会場での企画や出演を予定しており、会期までの期間を盛り上げる動画コンテンツも多数配信予定だ。

また同展では、「東京ゲームショウの魅力を世界に向けて情報発信（ブースト）をさせる」をテーマに公式インフルエンサーを起用する。その第１弾として、タレント・林佑香、人気Ｖｔｕｂｅｒ・猫宮ひなた、オーストラリア在住の人気クリエイター・Ｊｕｎｐｅｉ Ｚａｋｉの就任決定も発表された。