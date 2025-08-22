「良いこと」をする人が、必ずしも「良い人」ではない理由

朝活や生産性の高い生活が注目されるなかで、夜にぼんやり考えてしまう時間を、あえて肯定したい。深夜の画面越しに流れる感情、うまく言語化できない違和感、他人の正しさに対する自分のズレ――。そんな、整理のつかない問いや思考を、哲学という枠組みを借りながら、言葉にしてみる。「わからないまま考えること」や「問いを持ったまま明日を迎えること」も、この社会に必要な知見のひとつかもしれません。

誰にとっての善悪なのだろう

良いことってなんだろう。こうして夜更かしをしてしまうのは悪いことだろうか。もしそうなら早く寝ることは良いことなのか。とはいえ昼間とかから寝てしまうことはとても良いこととは思えない。

良いことをして悪いことをしない、というのは僕らが子どものころから教えられてきたことだ。でも何が良いことで何が悪いことかは人によって違うはずだ。

じゃあこの良い悪いというのはいったい誰にとってのことなのだろう。

例えば学校に行くとか勉強をするとかそういうことが嫌な人にとってはそれらをすることが良いこととは感じないだろう。だけど親や教師はあなたがそういうことをしないと困るだろうから、あなたがそれらをすることは彼らにとって良いことだ。

そしてそれらは彼らだけじゃなく社会の他のほとんどの人にとって良いこと、すなわち道徳的に良いことなのだとわかる。

道徳とは社会や共同体の中でそれらがより良く運営されるために守るべきとされている規範やルールのことだ。でも各個人にとっての良い悪いは自分にとって得か損かということにすぎないんじゃないだろうか。

道徳で得をするのは誰なのか

そうなると自分にとって良いことと道徳的に良いことはたびたび食い違ってしまう。誰かが自分にとって良いことをした結果、他のみんなが損をしてしまうような場合それは道徳的に悪いことになってしまったりする。

だから道徳的に良いことが実現されるには社会のみんなのために誰かが嫌なことをしないといけない可能性があるということだ。

そう考えると人に道徳的な行動を求めるのは誰かにとって嫌なことを他人にやらせるようなことで、なんだかそれ自体が道徳的では無い気がする。

結局一番得（自分にとって良いこと）なのは他人には道徳を守らせておいて自分だけは道徳を破るということである。

しかし社会や他人がそんなことを簡単に許してくれないだろう。そういうことをすると罰や批判を受けることになるから結果的に道徳を守っていたほうが得ということにもなりそうだ。

だから基本的には道徳的に良いことをすることが自分にとっても良いことだと思うようにしたほうがいいのかもしれない。実際そうなるように教育を受けてきたし、できるだけそうなるように社会制度というものは作られている。なぜならそうしたほうが社会全体にとっては得だからだ。

でもここぞというときには自分が得になる選択をしたほうがいい。だってあなたに道徳的に行動しろと言ってくる人たちだって、結局はそうするほうが自分にとって得だからそういうことを言ってくるわけである。

自分だけ夜更かしして自分だけサボってしまうのもたまにはいいんじゃないだろうか。

スマイル／2016年からゲーム実況グループ「White Tails【ワイテルズ】」のメンバーとして活動。2025年にゲーム実況グループ「モノパス【Monopass】」を立ち上げ「Minecraft」を中心とした動画投稿をしている。インターネットの争いを見るのが好き。

【本日の一冊】

〈子ども〉のための哲学（永井 均）

自分ひとり裸一貫で哲学することのすすめ。なぜ悪いことをしてはいけないのか。なぜぼくは存在するのか。この二つの大問題に答えはあるだろうか。脳に汗して考え、自分の答えを見つけるプロセスを語る。（講談社現代新書）https://amzn.to/3ZfZq5J

