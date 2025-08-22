河村隆一のものまねタレントたむたむ（40）が22日、インスタグラムを更新。放映中のマクドナルドのCMについて思いをつづった。

LUNA SEA公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」が、代表曲「ROSIER」の替え歌を披露するマクドナルドのCMで歌唱を担当したたむたむは「LUNA SEA×マクドナルド ものすごい事になってますね！！」と書き出し、「何年かぶりに連絡くれる人もたくさんいました 皆さん喜んでくれて、祝福してくれて嬉しい♪」と明かした。

そして「私はただLUNA SEA大好き男として生きていただけなのですが、ご本人の優しさ、いつも気にしてくれる皆さんのおかげでこんな事になっていました。運がいいやつです」と吐露。

続けて「12歳の少年が憧れたRYUICHIさんに将来、アドバイスをいただきながら『ROSIER』をレコーディングしてマクドナルドのCMで流れるってなに！？ 夢ありすぎるだろ。。 ほんでご本人の前でよく歌えたな少年よ！ 頑張ったな少年よ！」と思いをつづった。

そして「これからもLUNA SEAを愛してます」と明かし、「そして皆さん！いつもありがとうございます」と感謝を記し、チーズチーズダブルチーズバーガーを手にした姿を公開した。

この投稿に「最高で最幸な夢の形ですね」「家族でメイキング見て『たむたむよかったねー』って話してました」「たむたむのLUNA SEA（りゅう様）愛がめちゃめちゃ伝わってきました」などのコメントが寄せられている。