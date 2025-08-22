全国的に高級SUVの盗難が相次ぐ中、県内でも高級車ランドクルーザーが盗まれる被害がありました。

住宅に設置された複数の防犯カメラが犯行の一部始終をとらえていました。



真夜中の住宅地に現れた覆面姿の怪しげな2人組。

今月6日、県内の住宅で撮影された防犯カメラの映像です。

ライトを手に周囲の様子をうかがいながら、助手席側にまわり何か作業をする様子も見られました。

そして1人が運転席のドアを開け、素早く乗り込みます。

作業を始めてからわずか8分後。

エンジンがかかったのか、車のライトが点き、そのまま走り去っていきました。





被害に遭った男性「窓開けて『ああ、ないぞ』と。最近、富山の方でもぼちぼちやられとるのは聞いてたので『やられたな』って」盗まれたのはトヨタの「ランドクルーザー300」2年前、男性がおよそ1100万円で購入したものでした。被害に遭った男性「それはやっぱり大事にしとった車だからね。それはもう、やられたら面白くないけどもそれよりも防犯カメラに映っとんがに堂々と10分ほどああだこうだして、それが腹立つね」何らかの方法でロックを解除し、それぞれ運転席と助手席に乗り込んでその場を去った2人組。周囲を見張っていたのか、もう1台の車もそれを追うように移動していきました。防犯カメラに捉えられながら行われた今回の犯行。被害を受け、男性は警察に被害届を提出しました。県警は、県内でも高級SUVを狙った盗難事件が複数発生しているとして、ハンドルロックやタイヤロックの設置など複数の対策を組み合わせた対応を呼びかけています。