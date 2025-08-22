カンボジアの特殊詐欺拠点にいた日本人29人が逮捕された事件で、警察は押収品を公開しました。

【写真を見る】警視庁のニセ制服や逮捕状… カンボジア特殊詐欺 日本人29人を逮捕 詐欺の成功率上げるため録音通話を聞いて「反省会」も

（松田亘哲記者）

「押収品です。中には警察官のニセの制服や長野県警本部と書かれた看板もあります」

「警視庁」と書かれた制服やニセの逮捕状。



容疑者らはビデオ通話でこれらの小道具を使い、警察官になりすましていたとみられています。

逮捕された19歳から52歳までの日本人の男女29人はことし5月、カンボジアの詐欺拠点で、警察官などをかたって東京都の男性（64）にウソの電話をかけ、現金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。

拠点は中国人に管理され、29人は外出を制限された上で、詐欺の電話をかけ続けていたとみられます。



また「反省会」を開いて録音した通話内容を聞き直し、詐欺の「成功率」を上げる工夫をしていたということです。



警察は、このグループがことし5月までの4か月間で約14億円の詐欺に関与したとみて実態解明を進めています。