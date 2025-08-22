Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡¡µëÉÕ¶â£²Ëü±ßà½¤ÀµáÊóÆ»¤Ë¡Ö¤Þ¤¿´ÑÂ¬µ¤µå¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤«¤Ê¡£¥Ê¥á¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬£²£²Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£À¯ÉÜ¤È¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¸øÌó¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë·Ç¤²¤¿¸½¶âµëÉÕ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¯¸¢´´Éô¤¬£²£±Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ñÌ±£±¿ÍÅö¤¿¤ê£²Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤òÌÀµ¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤ÎÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¸¶°ÆÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡£µëÉÕÂÐ¾Ý¤ò°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤äº¤µçÀ¤ÂÓ¤Ê¤É¤Ë¹Ê¤Ã¤¿·Á¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÅ¯É×»á¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤½¤³¤½¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬À¯¸¢´´Éô¤«¤é¤Ý¤í¤Ý¤í½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤µ¤¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¤È¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óµ¿¿´°Åµ´¤¬º£¤ÎÀ¯¼£Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶ì¸À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±Ä¹Ìî¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤Þ¤¿´ÑÂ¬µ¤µå¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¹¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¿Ê¤á¤è¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¥Ê¥á¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¥Ê¥á¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤º¡¼¤Ã¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÊÑ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸þ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£