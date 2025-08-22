Ado¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥êー¥¹¡¡K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ½éÆü¸ø±é¤ò¼ýÏ¿
¡¡Ado¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¹ñÆâ¥Ä¥¢ー¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¤ÎBlu-ray¡õDVD¤ò10·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ado¤Î¥¤¥áー¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ORIHARA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛAdo¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù¤ÎORIHARA¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤ÎK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2¥Ç¥¤¥º¸ø±é¤Î½éÆü¡Ê2024Ç¯10·î12Æü¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ýÏ¿¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥®¥¿ー¤ò±éÁÕ¤·¡¢ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö½é²Æ¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸å¤í¤ËÃÖ¤¯¤È¤Þ¤ë¤ÇAdo¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡È¸÷¤ëAdo Box¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡É¤ä¡¢¡Ö½é²Æ¡×¤Î¥®¥¿ーÉèÌÌ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥¿ー¥Ô¥Ã¥¯¤òÉõÆþ¡£¤Þ¤¿¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Î2ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯10·î13Æü¡Ë¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö0¡×¤È¡Ö¸þÆü°ª¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¤ÎBlu-ray¤Ï¡¢Î©ÂÎ²»¶Áµ»½Ñ Dolby Atmos®¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë²»À¼»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü8·î22Æü¤è¤êÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
