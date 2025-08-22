¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢10·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡õ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÂÐÀï·èÄê¡ª¡Ä¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï22Æü¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤¬10·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¤ËÆ±¹ñ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ä¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤ÏÄ´À°Ãæ¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤Ï4Æü¸å¤Î28Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥Í¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹ç¤È¤â¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î8°Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬12°Ì¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬13°Ì¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÐ¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬1¾¡7ÇÔ¡Ê6ÆÀÅÀ31¼ºÅÀ¡Ë¡¢ÂÐ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬7¾¡3ÇÔ¡Ê18ÆÀÅÀ14¼ºÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿2025 SheBelieves Cup¤ò3Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Î¥É¥í¡¼¥²¡¼¥à¤ò¶´¤ß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÁê¼ê¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025·è¾¡Âç²ñ¤Ï1¾¡2Ê¬¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤ÎÂÐÀï·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¥¤¥¿¥ê¥¢Àï
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¶áÇ¯½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂç¤¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÃË»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷»Ò¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òºÆ¤Ó³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏUEFA½÷»ÒEURO2025¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÁê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢±äÄ¹Àï¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ï¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¶áÇ¯¤Î¸·¤·¤¤²¤½£Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢Ä¾¶á2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇFIFA½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAFC½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢2026¡ÊFIFA½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë2027¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·ó¤Í¤ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÂåÉ½³èÆ°¤Ï10·î¤È11·î¤Î2²ó¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤òËá¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤êÊý¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
◼︎¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï
¡Ö10·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂ³¤¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¡¢FIFA½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿ô¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¹¤ó¤ÊËÌ²¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²Æ¤ÎUEFA ½÷»ÒEURO2025¤Ç¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿Àï¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢²æ¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î24Æü¤ËÆ±¹ñ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ä¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤ÏÄ´À°Ãæ¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¤Ï4Æü¸å¤Î28Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¡¦¥Í¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹ç¤È¤â¤Ë¸½»þÅÀ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¡£
¡¡¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿2025 SheBelieves Cup¤ò3Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Î¥É¥í¡¼¥²¡¼¥à¤ò¶´¤ß¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥óÁê¼ê¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025·è¾¡Âç²ñ¤Ï1¾¡2Ê¬¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤ÎÂÐÀï·èÄê¤ËºÝ¤·¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◼︎¥¤¥¿¥ê¥¢Àï
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¶áÇ¯½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂç¤¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÃË»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½÷»Ò¤Î¥×¥í¥Á¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òºÆ¤Ó³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏUEFA½÷»ÒEURO2025¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÁê¼ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢±äÄ¹Àï¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ï¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¶áÇ¯¤Î¸·¤·¤¤²¤½£Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢Ä¾¶á2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇFIFA½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´Ö¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤ËÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÀèÆþ´Ñ¤Ê¤¯»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAFC½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢2026¡ÊFIFA½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë2027¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â·ó¤Í¤ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÂåÉ½³èÆ°¤Ï10·î¤È11·î¤Î2²ó¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤òËá¤¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤êÊý¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
◼︎¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï
¡Ö10·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°´ü´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÂ³¤¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ï¡¢FIFA½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿ô¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¹¤ó¤ÊËÌ²¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²Æ¤ÎUEFA ½÷»ÒEURO2025¤Ç¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÀÜÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿Àï¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢²æ¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×