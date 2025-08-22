Image: Amazon

Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日(金)9時から8月28日(木)23時59分まで「Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。

現在、サムソナイトの実力派スーツケースが「インターセクト スピナー76お得に登場しています。

[サムソナイト] スーツケース インターセクト スピナー 76/28 FR 93L 76cm 5.3kg GV5*25003 SILVER シルバー 29,984円 （16%オフ） Amazonで見る PR PR

93Lの大容量と3層収納で荷物をすっきり整理整頓！ サムソナイトの実力派スーツケースが16％オフ！ Amazon史上最安値ですよ！

1週間以上の旅行や長期出張に最適な、93Lの大容量と高い操作性を両立したスーツケース「インターセクト スピナー76」。信頼のサムソナイト製で、収納力と耐久性、そして洗練されたデザインを兼ね備えています。

長期の旅行や出張において、荷物の整理しやすさと耐久性はスーツケース選びの重要なポイント。「サムソナイト インターセクト スピナー76」は、93Lの大容量で、1週間以上の旅にも余裕で対応。左収納部にはファスナー開閉式のカバーとウェットポケットを備え、濡れた衣類や使用済みアイテムも安心して収納できます。

中央にはジッパーポケット、右収納部には荷崩れ防止のストラップがあり、荷物をすっきりと整理可能。日用品からビジネスツールまで、それぞれの場所に適した収納が実現できます。

走行性と耐久性に優れたダブルホイール仕様

ダブルホイール構造により、空港の広いフロアや凸凹道でもスムーズな走行を実現。フレーム式のハードケースは、軽量でありながらしっかりとした強度を持ち、重さも約5.3kgと、大型スーツケースとして標準的です。

100年以上の歴史を持つサムソナイトブランドならではの安心感。さりげないロゴ入りボディや、握りやすいトップハンドルといったディテールも、上質さを感じさせてくれますよ。

なお、上記の表示価格は2025年8月22日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

