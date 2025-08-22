Image: ギズモード・ジャパン generated by Midjourney

最高気温が30度を超える真夏日が当たり前になってしまった今日この頃。暑さ対策は重要課題です。

8月初週に「大阪・関西万博」を訪れたギズモードライターが、真夏の万博について体験談を語っていたので、聞き耳を立ててみました。

屋内のパビリオンは涼しいものの、やっぱり屋外は過酷な暑さでしたね。 僕が行った日は、最高気温が36℃だったんですが、大屋根リングの下以外は、なかなか日陰もありません。そんな酷暑の中でも万博を楽しむには、なにより準備が大事なんです。 まだまだ暑さは続いているので、これらのアイテムは、万博以外でも夏のレジャーに役立つと思いますよ。

蒸れない「ななめがけバッグ」

この暑さだと、リュックは背中が蒸れて大変。おすすめなのは「ななめがけバッグ」。

必要なものだけをバッグにしまい、大きなリュックは最寄り駅のコインロッカーに預けておきました。夏場は重い荷物を持っているだけでも体力を奪われてしまうので、身軽でいることがとても大切です。

炎天下では「荷物を減らす」のもひとつの暑さ対策と言えますね。

急な雨もしのげる「日傘」

Image: 無印良品

万博会場、大屋根リング内以外に日陰がかなり少ないので、「日傘」も必須なアイテムのひとつ。

ポータブルに日陰を作ることができるため、体感温度がグッと下がります。

個人的なおすすめは、晴雨兼用のタイプ。僕のときは、雨が降らなかったですが、レジャーシーンだと、急な雨にも対応可能だと安心感があるんですよね。

なにはなくとも「モバイルバッテリー」

万博会場周辺は、キャッシュレス決済がスタンダード。紙チケット/チケット引換券も存在しますが、僕は、電子チケットに記載されていたQRコードをスマートフォンで表示して入場しました。

こうした環境での「スマホの充電切れ」は致命傷にもなりかねません。そんな時に持っておくと安心なのが「モバイルバッテリー」です。

ぼくが使っているのは、MATECH（マテック）から発売されている10,000mAhのバッテリー。Qi2充電に対応しており、ケーブルレスで給電できるのが魅力です。ケーブルがない分、荷物が減るという点でもおすすめ。

目から入る紫外線を防ぐ「サングラス」

Image: UNIQLO

直射日光が厳しい場面で活躍するのは「サングラス」。万博会場に限らず、日陰のない場所では非常に重宝するアイテムです。

ジリジリとまぶしい直射日光をガードでき、目を紫外線から守ることもできます。

気軽に買えるユニクロのものを持っていきました。

小さいサイズの「マイボトル」

熱中症対策、言わずもがな水分補給は非常に重要。ぼくは300mlの「マイボトル」を持参しました（ディズニーで買ったやつ）。夏のレジャーにおいて、水筒の類は必須と言えます。

300mlというとやや少なめに感じるかもしれませんが、万博会場には各所に給水所があるので問題なし。コンパクトなサイズ感なので、ななめがけバッグにも収納可能です。

冷感ではない「汗拭きシート」

Image: Amazon

僕の場合は、一部の冷感タオルが肌に合わないので「汗拭きシート」で暑さ対策をしています。

愛用しているのは、GATSBYのシート。このシートなら、ぼくの肌ともマッチするため、手軽にひんやり感を得られます。

滝のような汗も拭くことができるため、一石二鳥な必須アイテムでした。

バッグに忍ばせておきたい「塩分タブレット」

水分補給と同じくらい重要なのが塩分の補給。汗をかくことで身体から塩分も失われるため、しっかりとそれを補う必要があります。

ぼくの場合は、たまたま万博会場の入口で塩分タブレットをもらうことができましたが、必ずもらえるというわけでもなさそうなので、自分で準備をしていくのが吉かも。

塩分と水分、両方を補給して、万全の熱中症対策を心がけましょう。

塗り直ししやすい「日焼け止め」

「日焼け止め」も欠かせないアイテムのひとつ。刺すような日差しの中では、紫外線によるダメージも見逃すことはできません。

素肌がヒリヒリと焼けることのないよう、しっかりと日焼け対策をしておくことが肝要です。

慣れがだいじ「歩きやすい靴」

直接的な暑さ対策ではないものの、意外と重要なのが「歩きやすい靴」でレジャーに臨むということ。履き慣れていない靴だと疲労がたまりやすく、体力を失いかねません。

万博のように一日中歩くことになるイベントでは、足元の快適さも大事なポイントです。

持ってて良かった「iPad mini」

Image: Adriano Contreras - Gizmodo US

最後に紹介するのは「iPad mini」。暑さ対策グッズではないですが、あると便利なアイテムなんです。タブレットでは、ダウンロードしたガイドブックやマップなどを大画面で確認できるのがメリット。

スマホの画面では小さくて見づらいものも、iPad miniなら視認性抜群です。万博会場では、持っていって良かったアイテムでした。