ゆずが8⽉27⽇に新曲「尤」(ユウ)をリリースする。同楽曲がテレ東系のテレビアニメ『ポケットモンスター』の特別編『エピソード：メガシンカ』主題歌に決定した。本⽇公開された『エピソード：メガシンカ』の最新PVにて楽曲の⼀部も初公開された。

10⽉10⽇、17⽇、24⽇に放送される特別編『エピソード：メガシンカ』は、主⼈公のひとりであるロイと、現在放送中の『メガボルテージ』編から登場した少年・ウルトが、メガシンカを習得するまでを描く過去の物語だ。本⽇公開された最新PVでは、⻩⾊いルカリオやマチエール、彼⼥と⼀緒にいるニャスパー・もこおの姿が描かれており、アニメのみならずゲームファンも必⾒のストーリーとなっている。

新曲「尤」は『エピソード：メガシンカ』主題歌にして、2025年12⽉に開催される6

年ぶりのアジアツアー＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞に向けて制作された楽曲だ。箏奏者・中しまりんの楽曲「爛漫」をモチーフに、北川悠仁が作詩、北川と⾳楽プロデューサーのTeddyLoidが作曲を担当し、箏を軸にした和テイストと現代デジタルサウンドを融合させた。シリアスさを兼ね備えた疾⾛感あふれる⾳の弾き合い、そしてゆずの⼒強く⾼揚感のある歌の掛け合いが化学反応が起こし、新たなジャパンカルチャーを感じさせる仕上がりだ。

ゆずは現在放送中のテレビアニメ『ポケットモンスター』のオープニングテーマ「GET BACK」も担当しており、続投という形でアニポケと再びタッグ。新曲「尤」は8⽉27⽇に発売される7年ぶりのCDシングル「GET BACK」に収録されるほか、同⽇にデジタルシングルとしても配信リリース。アニメのオンエアに先駆けて、楽曲の世界観を堪能することができる。以下にゆずのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「メガボルテージ編に続き、テレビアニメ「ポケットモンスター エピソード：メガシン

カ」でも主題歌を担当できること、そして、新たな楽曲で物語を盛り上げられることをと

ても嬉しく思います。

楽曲には、ロイとウルトの出会いや深まっていく絆、⻩⾊いルカリオとのバトルを通じて

強く成⻑していく姿のイメージを取り⼊れました。サウンドでは「GET BACK」に続き再

びTeddyLoidくんとタッグを組み、箏を軸にした和テイストと現代デジタルサウンドの融

合、そしてゆずの歌の掛け合いによる化学反応を⽬指しました。

アニポケの要素も取り⼊れながら、12⽉にゆずとして 6 年ぶりに開催するアジアツアー

に向けた楽曲ということもテーマに置いて制作した楽曲になっています。

僕たちも、アニポケの新たな出会いや熱いバトル、徐々に明かされていく真相に毎週ワク

ワクしています。この先もどんな物語が待っているのか、楽しみです！

テレビアニメ「ポケットモンスター エピソード：メガシンカ」と共に、新曲「尤」をぜひ

楽しんでください！」

──ゆず

◆ ◆ ◆

■デジタルシングル「尤」

2025年8月27日(水)配信リリース

※テレビアニメ『ポケットモンスター エピソード：メガシンカ』主題歌

Apple Music / Spotify / Amazon Music

Pre-add/Pre-save：https://yuzuofficial.lnk.to/YUU_Pre

■デジタルシングル「GET BACK」

配信リンク：https://yuzuofficial.lnk.to/GET_BACK

■CDシングル『GET BACK』

2025年8月27日(水)発売

【完全生産限定盤】TFCC-89797 \1,025(税込)

予約リンク：https://tf.lnk.to/yuzu_GB

▼収録曲

1 GET BACK

※テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ

2 尤

※テレビアニメ『ポケットモンスター エピソード：メガシンカ』主題歌

■テレビアニメ「ポケットモンスター」

テレ東系にて毎週⾦曜よる6時55分から放送中

※⼀部地域では放送⽇時が異なります

※放送内容は変更になる場合があります

公式X：https://x.com/anipoke_PR

公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/

⾒逃し配信：https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pocketmonster2023/#latest

▼テレビアニメ「ポケットモンスター」特別編「エピソード：メガシンカ」

最新PV：https://youtu.be/SVDsNZ4mK6A

■＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞

10月23日(木) 東京・有明アリーナ

10月25日(土) 東京・有明アリーナ

10月26日(日) 東京・有明アリーナ

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/getback-tobira2025/

■＜YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK Supported by ITOCHU＞

12月3日(水) 香港・AXA Dreamland

12月6日(土) 上海・Shanghai Music Park

12月8日(月) 台北・Zepp New Taipei

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/asiatour_GETBACK/