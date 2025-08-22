サカナクションが、オフィシャルYouTubeチャンネル登録者数100万人突破を記念して過去のライブ映像作品を8週連続公開する企画を進行している。この企画のファイナルとして、8月23日（土）22:00より 『SAKANAQUARIUM 2024 ”turn”』がプレミア公開されることが明らかになった。

本作は、山口一郎（Vo,G）の体調不良によりライブ活動を休止していたサカナクションが約2年振りに開催したツアーを映像作品化したもの。バンドによる圧巻のパフォーマンスと多彩な楽曲、緻密なステージ演出がクロスオーバーした、まさにサカナクションの「完全復活」を印象付けたツアーとなっている。なお、今回はアーカイブなしのプレミア公開のため、視聴はリアルタイム限定となる。

さらに、追加公演となる＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”＞のKアリーナ横浜公演2DAYS(8月26日(火)/27日(水))の模様を生配信することも決定した。

初日となる26日(火)は、話題曲を含むライブ前半10曲を“体験版”として特別にYouTubeにて無料公開。 （※アーカイブなし）初日公演全編視聴可能な特別価格のチケットはファンサイト「NF member」限定で用意されている。

また、2日目の公演はファンサイト「NF member」およびU-NEXTで配信。こちらは一般視聴チケットも販売される。

◾️追加公演生配信・アーカイブ配信概要

＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣” STREAMING LIVE at K-Arena Yokohama＞ ・2025年8月26日（火）

怪獣ツアー “体験版” 特別無料配信

＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣” STREAMING LIVE at K-Arena Yokohama＞ 8月26日（火）神奈川・Kアリーナ横浜

配信開始17:30 / 本編開演18:30

▼YouTube”体験版”特別無料配信

YouTubeサカナクションチャンネルにて話題曲を含むライブ前半10曲を、“体験版”として特別無料配信。

※アーカイブは残りません ▼NF member限定全編配信

FanStream

視聴チケット料金: 1500円（税込）

受付期間：2025年6月27日（金）18:00〜2025年9月8日（月）21:00

アーカイブ期間：2025年8月30日（土）18:00 - 2025年9月8日（月）23:59 ・2025年8月27日（水）

怪獣ツアー “完全版” 配信

＜SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣” STREAMING LIVE at K-Arena Yokohama＞ 8月27日（水）神奈川・Kアリーナ横浜

配信開始17:30 / 本編開演18:30 ▼NF member限定

FanStream

視聴チケット料金: 3000円(税込)

受付期間：2025年6月27日（金）18:00〜2025年9月8日（月）21:00

アーカイブ期間：2025年8月30日（土）18:00 - 2025年9月8日（月）23:59 ▼一般 / 国内視聴券

U-NEXT

視聴チケット料金: 3,500円（税込）

受付期間：2025年6月27日（金）18:00〜2025年9月8日（月）21:00

見逃し配信期間：2025年8月30日（土）18:00 - 2025年9月8日（月）23:59

※サカナクションのライブ映像10作品も見放題で配信中。

視聴：https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010656 ▼一般 / 海外視聴券

FanStream

視聴チケット料金: 3,500円（税込）

受付期間：2025年6月27日（金）18:00〜2025年9月8日（月）21:00

アーカイブ期間：2025年8月30日（土）18:00 - 2025年9月8日（月）23:59 ▼詳細

https://cf.sakanaction.jp/feature/tour2025_online