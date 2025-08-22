¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¡Ö¶õ¼ª¥¢¥ï¡¼¡×CM¡ÖÍ¾Ê¬»°·»Äï¡×ÇÐÍ¥¤Î½©ÅÄ½¡¹¥¤µ¤ó54ºÐ»àµî¡¡µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ
1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë¤Î±Ç²è¡ÖYAWARA¡ª¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î½©ÅÄ½¡¹¥¤µ¤ó¤¬¡¢7·î17Æü¤ËµÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á54ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ä¥Þ¥¸¥ã¥à¤¬22Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ç¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£
½©ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢92Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤é¤ê¡×¤ÇÇß¼ãÉô²°¤ÎÇß½½¾¡¡¢Æ±Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥·¥³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡£¡×¡Ê¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï½©ÅÄ»³¤Î¤·¤³Ì¾¤ò»ý¤ÄÎÏ»ÎÌò¤ò±é¤¸¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡ÖDAKARA¡×¤ÎCM¤Ç¤ÏÍ¾Ê¬»°·»Äï¤ÎÅüÊ¬¤ò±é¤¸¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¿¥â¥ê¶æ³ÚÉô¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¶õ¼ª¥¢¥ï¡¼¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ãÊó¹ðÁ´Ê¸¡ä
½©ÅÄ½¡¹¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð
ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤Þ¤¿ÊÀ¼ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿½©ÅÄ½¡¹¥¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î17Æü¡¢µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áµÞÀÂ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯54ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿½©ÅÄ¤È¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢»ä¤¿¤Á´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¤ÏÌ¤¤À¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë½©ÅÄ¤¬À¸Á°·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ë¾Êó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Áòµ·¤Ï¤´°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç²ÈÂ²Áò¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á°¤Î¤´¸üÌÌ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ7Ç¯8·î22Æü¡¡¥ª¥Õ¥£¥¹¥ä¥Þ¥¸¥ã¥à°ìÆ±