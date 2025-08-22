ホロライブ・尾丸ポルカ、松屋の大人気メニューを初実食し衝撃「忘れられない味になりそう」
「ホロライブ」所属のVTuber・尾丸ポルカさんが、21日に自身の人気企画「ポルカの伝説」で牛丼チェーン店「松屋」の人気メニューを初実食。その味に驚きの声を上げた。
【動画】「松屋」の人気メニューに舌鼓を打つポルカさん
「ポルカの伝説」は、ポルカさんが毎回さまざまな企画に体当たりで挑戦する番組。今回はご褒美回ということで、「松屋」の人気メニュー「うまトマハンバーグ（以下、うまトマ）」をただ食べるだけの企画が実施された。
「うまトマ」は毎年夏にだけ提供されていた期間限定メニューで、今年の6月にファン待望のレギュラーメニュー化。あまりの人気っぷりに一部店舗では、連日夕方までに完売してしまう事態も発生したという。
今まで「うまトマ」を食べたことがないというポルカさんは、アシスタントの井筒さんと本商品を初実食。一口目から強烈に広がるにんにくの風味に「ガーリック!!」と絶叫。続けて、付属の半熟卵を崩して食べてみると、黄身のまろやかさがプラスされた味わいにも感動し「忘れられない味になりそう」と絶賛した。
動画のコメント欄でもファンから「うまトマハンバーグはマジで沼る」「大好きな推しが幸せそうに旨い飯を食う、それだけで幸せを感じる」「ポルちゃんが美味しそうに食べてるとこ…需要ある！また見たいー！」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Polka Ch. 尾丸ポルカ」
