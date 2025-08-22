大泣きだった娘がやっと笑顔に。今度は親の涙が止まらない｜どうなる発語ほぼなし一歳半検診【ママリ】

この漫画は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが描いた、1歳半健診の日のエピソードです。娘の発語がゆっくりなことや、人見知りの強さが気になり、日々モヤモヤと不安を抱えていた綾永さん。そんな中で迎えた、緊張の1歳半健診。「このままで大丈夫なのかな？」という思いを抱えながら、健診に臨む綾永さんの心の揺れが丁寧に描かれています。『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』第15話をごらんください。

最後まで健康診査を何とか受けることができた綾永さん。自分の車まで戻りようやく、安堵します。娘にも笑顔が出て一安心…。だけど、どうしても涙を堪えることができなかったのでした…。

©ayanaga.naga

車に戻り、ようやく落ち着くことができた綾永さん親子。娘も泣き続けたので汗びっしょりです。

娘さんに笑顔が戻ります。その笑顔を見て、綾永さんは涙を堪えることができなくなりました。

娘さんのことでずっと悩んできた綾永さん。ずっと無理をして、不安定な道を歩いてきました。

泣き叫ぶ娘に思わずイライラした綾永さん。しかし、何とか終わり戻ってきたときに見る娘の笑顔には、涙が止まらなくなってしまうほどでした。たくさんのつらいことを乗り越えてきました。でも、時には乗り越えることが、難しいこともあります。



涙が止まらない綾永さん。子どもが生まれてからいかに必死にやってきたのかが伝わってきます。

親として不安に思うことは当然のこと

このお話は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが体験した1歳半健診の様子を描いたものです。娘の発語の遅れや人見知りの強さが気になっていた綾永さん。検診当日は、「何か指摘されるのでは」と心配しつつも、まずは場所見知りの娘さんがスムーズに受けられるかどうかが気がかりだったそうです。



実際の健診では、やはり不安が的中。思いがけずつらい気持ちになる場面もあったようです。子どもの発達や成長には個人差があると、頭ではわかっていても、親であれば少なからず不安を抱えるものですよね。特に、周囲の子と比べてしまい、「うちの子は大丈夫かな…」と悩むこともあるでしょう。



この作品には、子どものことを思うあまり、どうしても不安を抱えてしまう親の気持ちがリアルに描かれています。読みながら「わかる」と共感せずにはいられません。



それでも、わが子のために日々向き合っていること自体が、すでに立派なこと。「今できることをしている自分を、ぜひ肯定してあげてほしい」そんな優しいメッセージが込められたエピソードです。

