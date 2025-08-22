¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤Î¿Æ»ÒYouTuber¡¢¡ØÌ¼¤¬¤È¤¦¤È¤¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¥¥ì¤Þ¤·¤¿¡ÙÆ°²è¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¤Ê¤Î¤«¡×¤ÎÀ¼
¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëTATSU¤µ¤ó¤È¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Î¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤Î¿Æ»Ò¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ»ÒYouTuber¡Ö¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥¨¥ß¥ê¡×¤Ï8·î19Æü¡¢¡ØÌ¼¤¬¤È¤¦¤È¤¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¥¥ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÍ³¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬Î®¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¤âÙ¹¤Í¤Æ½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦TATSU¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¡£¹²¤Æ¤ÆTATSU¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿Æ»Ò¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯Ãë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È³Ú¤·¤¤¿Æ»Ò»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤®¤å¡¼¡×¤ÈTATSU¤µ¤ó¤ËÊú¤Ãå¤¤¤Æ¡¢Ìµ»öÃçÄ¾¤ê¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª ¤³¤ì¤âÀ®Ä¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡©¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¤·²ñÏÃ¤â²Ä°¦¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Ñ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿Æ»Ò¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¨¤ß¤Á¤ã¤óÙ¹¤Í¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ù¤Ê¶Ê¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È·ù¤¤¡ª¡×Ï¢Æü±«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÈTATSU¤µ¤ó¤Ï½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃåÂØ¤¨¤Î¤¿¤áÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¼¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È·ù¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤±¡ª¡×¤È²¿¤ä¤éÉÔµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¡£
