¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëTATSU¤µ¤ó¤È¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Î¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤Î¿Æ»Ò¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ»ÒYouTuber¡Ö¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥¨¥ß¥ê¡×¤Ï8·î19Æü¡¢¡ØÌ¼¤¬¤È¤¦¤È¤¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¥­¥ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¡Ö¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥¨¥ß¥ê¡×¡¢Ì¼¤¬¤È¤¦¤È¤¦¥Ñ¥Ñ¤Ë¥­¥ì¤ë¡ª¡Û

¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È·ù¤¤¡ª¡×

Ï¢Æü±«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÈTATSU¤µ¤ó¤Ï½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÃåÂØ¤¨¤Î¤¿¤áÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¼¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ñ¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È·ù¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤±¡ª¡×¤È²¿¤ä¤éÉÔµ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¡£

¤Ê¤«¤Ê¤«ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÍ³¤òÊ¹¤­½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬Î®¤·¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¤âÙ¹¤Í¤Æ½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¦¤È¤¦TATSU¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¡£¹²¤Æ¤ÆTATSU¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿Æ»Ò¤Ç³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢2¿Í¤ÇÃçÎÉ¤¯Ãë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¥×¥ê¥¯¥é¤ò»£¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È³Ú¤·¤¤¿Æ»Ò»þ´Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤®¤å¡¼¡×¤ÈTATSU¤µ¤ó¤ËÊú¤­Ãå¤¤¤Æ¡¢Ìµ»öÃçÄ¾¤ê¤Ç¤­¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª ¤³¤ì¤âÀ®Ä¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡©¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¤·²ñÏÃ¤â²Ä°¦¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Ñ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿Æ»Ò¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥¨¥ß¤Á¤ã¤ó¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¨¤ß¤Á¤ã¤óÙ¹¤Í¤Æ¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ù¤Ê¶Ê¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ØÌ¼¤ÈÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¡£¡Ù

TATSU¤µ¤ó¤Ï7·î29Æü¤Ë¤Ï¡ØÌ¼¤ÈÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¡£¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄã¤¤TATSU¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ä¤·¤¤¡Á¡×¤È¸ý¤Ë¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¡£¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÊÝ°é±à¤Î¤ªÇñ¤êÊÝ°é¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³°Çñ¤Î¤¿¤á¡¢¡È¿Æ»ÒÎ¥¤ìÎ¥¤ì¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¨¥ß¥ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¼ä¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹TATSU¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é²Ä°¦¤¤²ó¤Ç¤·¤¿¡ÖÁ÷¤ê¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤È¡¢¤ª·Þ¤¨¤Î»þ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¡¢¤ª´é¤¬¥Ñ¥¡¡Á¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤­)